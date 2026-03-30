В Минино предотвратили подтопление жилых домов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Минино минувшей ночью возникла угроза подтопления жилых домов из-за перемерзания водопропускной трубы.
Вода начала быстро скапливаться и выходить на прилегающие территории.
Специалисты САТП оперативно прибыли на место, устранили ледяной затор с помощью горячей воды и восстановили отток. Ситуацию удалось стабилизировать.
Как отмечают в службе, из-за перепадов температур — дневных оттепелей и ночных заморозков — сохраняется риск образования новых заторов. Состояние ручьев и малых рек находится на постоянном контроле.