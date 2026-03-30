Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как сохранить чистоту мыслей

Сейчас идет Великий пост, время глубокой внутренней работы, когда верующий человек исповедуется, причащается Святых Христовых Таин и, конечно, готовится с чистым сердцем встретить праздник Пасхи Господней. И порой у такого человека возникает вопрос: как отличить свои мысли от внушаемых бесами?

И есть ли необходимость заниматься этим различением?

Различать источник мыслей, конечно, нужно. Святые отцы называют это трезвением. Что это такое? Трезвение — процесс фильтрации помыслов: откуда они к нам приходят — от Бога ли, или от дьявола. Более того — это в святоотеческой традиции называется внутренней бдительностью, бодрствованием по отношению ума и сердца, а при необходимости и борьба с помышлениями, отсечение неподобающих, нечистых. Это уже внутренняя брань. Очень важно понять источник мысли, как только она вошла в голову. Потому что за мыслью следует дело. Любой грех начинается с мысли.

Кто-то может сказать: «Зачем это все? Зачем себя мучить?». Смотря какие цели ставит перед собой христианин. Если достичь духовной чистоты и спасти свою душу — то необходимо быть бдительными к своему внутреннему состоянию и стараться содержать его в чистоте. А если просто жить, есть, пить, веселиться, не наполнять внутреннюю жизнь содержанием — тогда, конечно, истязать себя незачем. Но, как мы помним, Спаситель укоряет Своих учеников в Гефсиманском саду: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26: 40−41). Эти слова обращены не только к апостолам, но и ко всем, кто хочет следовать за Христом.

Как отличить мысль от Бога она или от дьявола? Господь учит: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Так и мысли оставляют свой след в душе. Если мысль приносит внутренний мир и смирение, она от Бога. Если же ей сопутствуют греховное возбуждение, гордыня или самомнение, то это либо плод прельщенного воображения, а он греховен, либо прямое действие дьявола, стремящегося наполнить душу греховными помыслами и соблазнить человека. Порой даже доброе намерение может быть искажено. Например, желание совершить благое дело может сопровождаться жаждой показать себя, получить награду, чтобы кто-то отметил совершенный поступок. В таких случаях могут примешиваться тщеславие, скрытая гордыня или душевная горячность, которая, по словам отцов Церкви, сменяется холодностью и равнодушием. Действительно, идти узким путем непросто, и тут нужен духовный наставника, который поможет распознать источник помысла.

Итак, внутренний мир и смирение — вот два верных признака мысли, идущей от Бога.

Враг нашего спасения порой внушает христианам мысли, внешне похожие на добрые. Однако его единственная цель — лукаво запутать человека и отвести его от Бога. Вспомним, как дьявол подступил к Еве в Раю: он явился как друг и доброжелатель, но каков был итог?

Мы в эти глубины погружаться не будем, потому что в полной мере подобной тонкой аскетической работой — различением помыслов — занимаются опытные духовные подвижники в монастырях. В миру без руководителя это опасно, потому что человек, при своей повседневной загруженности разнообразными трудами, не справится с такой работой. Для этого нужны другие условия. Но иметь представления, хотя бы теоретические, необходимо. Любому православному когда-нибудь, но точно понадобятся эти знания и на практике.

Живущим в мире людям важно помнить заповеди Евангелия и не забывать о молитве. В молитве заключен вековой опыт подвижников, ведущий к очищению ума от всякого греховного вторжения. Читая Евангелие и вникая в слова молитвы, следует соотносить их со своим поведением и внутренним состоянием. Это — главное духовное делание. Когда же в сознании возникает нежелательный помысел, будь то собственное искушение или бесовское нашептывание, главное — не вступать с ним в диалог, не давать ему укорениться. Решающим является лишь одно: не дать ему воплотиться в действие.

Бывает, что человек в ослабленном душевном состоянии принимает бесовские мысли как свои, к примеру, начинает думать, что Бог на него прогневался, отдалил его от Себя. Дьявол может внушать подобное, запугивать, приводить в отчаяние (а это смертный грех). А человек принимает эти мысли за свои, переживает, сильно расстраивается. Начинает в это верить. Как тут уберечься? Именно так, как сказали выше: если видим, что мысль неправильная, надо ее тут же отвергнуть, вне зависимости от того, какой у нее источник.

Но есть еще один немаловажный аспект. Надо внимательнее вникнуть в слова Господа. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26: 41). Молитва — источник спасения от напастей. Поймите правильно — если мы постоянно просим Бога о помощи, не надеясь на свой ум (он у нас ограничен), боясь совершить ошибку, просчет, хотя это и неизбежно, но все же — лучше Самого Бога нам никто не может помочь. Врачи иногда даже бывают бессильны. А Господь говорит: «Без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15: 5). Святитель Игнатий Брянчанинов поясняет: «Трезвение неразлучно с непрестанною молитвою: оно рождается от нее и рождает ее».

Чтобы преуспевать в этом делании, надо постоянно изучать Евангелие с толкованиями святых отцов, советоваться с опытными духовниками, которые сами идут этим путем. Надо искать, просить Бога, размышлять, пропускать через сердце поучения святых отцов, слова Священного Писания. И тогда все получится, все устроится как нельзя лучше и во внутренней жизни, и во внешней. «Просите и дастся вам, ищите и обрящете… Всяк бо просяй приемлет, и ищяй обретает» (Мф. 7: 7−8).