Как сохранить чистоту мыслей

Кто-то может сказать: «Зачем это все? Зачем себя мучить?». Смотря какие цели ставит перед собой христианин. Если достичь духовной чистоты и спасти свою душу — то необходимо быть бдительными к своему внутреннему состоянию и стараться содержать его в чистоте. А если просто жить, есть, пить, веселиться, не наполнять внутреннюю жизнь содержанием — тогда, конечно, истязать себя незачем. Но, как мы помним, Спаситель укоряет Своих учеников в Гефсиманском саду: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26: 40−41). Эти слова обращены не только к апостолам, но и ко всем, кто хочет следовать за Христом.