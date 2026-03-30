Ликсутов рассказал о влиянии совещаний в Zoom на пассажиропоток в Москве

Распространение практики проведения совещания по видеосвязи сильно повлияло на пассажиропоток в Москве, рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так он прокомментировал данные о том, что пассажиропоток на всех видах городского транспорта в 2025-м составил 4,9 млрд поездок и почти не вырос за год. Ликсутов подчеркнул, что существенный рост пассажиропотока в столице, который наблюдался раньше, — это возвращение к допандемийным уровням, то есть сработал эффект низкой базы.
Он отметил, что число поездок не является основным показателем, который характеризуют работу транспортной системы города, однако показывает «уровень мобильности населения». Одним из факторов, который влияет на это, является «массовое распространение средств видеоконференций, вследствие чего у многих отпала необходимости ездить в разные организации в течение рабочего дня», говорит глава столичного дептранса.
«Москва — это город с очень насыщенной деловой жизнью и развитой экономикой. Здесь расположено огромное количество сервисных компаний, и переход на видеосовещания исключил множество лишних поездок по городу. Мы, к примеру, в транспортном комплексе 70−80% совещаний проводим по ВКС (видеоконференцсвязи. — РБК). Мои коллеги могут находиться в Сити, кто-то в метрополитене или “Мосгортрансе”, ко мне в переговорную уже никто не ездит. И люди лишний раз не загружают транспортную систему», — сказал вице-мэр.
В период пандемии коронавируса одним из самых популярных сервисов видеосвязи для проведения рабочих совещаний стал Zoom. В 2024 году его и Microsoft Teams в рейтинге сервисов видеосвязи в России обогнали российские платформы.
Еще одним фактором, повлиявшим на количество поездок, он назвал развитие сервисов доставки. «Ежедневно в городе совершается 700 тыс. заказов, что это значит? Это значит, что, когда вы едете, условно говоря, с работы домой, то не заезжаете в торговый центр, как раньше делали, а сразу по дороге заказываете еду домой или вещи в ближайший ПВЗ (пункт выдачи заказов. — РБК). Когда мы фиксировали 100−150 тыс. курьерских доставок ежедневно, то этот эффект был не так сильно виден. Сейчас мы это видим и по сокращению посещаемости торговых центров. Просто люди привыкают все больше и больше переходить на доставку продуктов и вещей прямо к ним. И этот тренд будет только увеличиваться», — рассказывает Ликсутов.
Среди ключевых показателей, на которые стоит ориентироваться при оценке работы транспортной системы, он назвал:
долю поездок на городском транспорте относительно всех поездок по городу: этот показатель в Москве достиг 70%, что является одним из лучших в мире среди мегаполисов;
число уникальных пассажиров: в 2019-м в столице их количество составляло 8,2 млн, в 2024-м — 8,43 млн, а в прошлом году — 8,65 млн.
Вице-мэр отметил, что рост последнего показателя связан с работой столичных властей над повышением комфорта в транспорте и расширением его сети: так, более 90% москвичей имеют рядом с домом «станцию рельсового каркаса».
Согласно данным SuperJob на начало марта, за полгода в России снизилась доля тех, кто работает дистанционно (с 39% до 35%). В Москве удаленный формат встречается чаще всего: о наличии таких сотрудников сообщили 43% работодателей, участвовавших в опросе.
