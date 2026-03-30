СК сделал заявление после гибели шестилетнего мальчика в реке под Борисовом

СК обратился к белорусам после гибели шестилетнего ребенка под Борисовом в реке в километре от дома.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете обратились к белорусам после гибели шестилетнего мальчика в реке в Борисовском районе.

Ранее «Комсомолка» писала, что под Борисовом шестилетний мальчик утонул в реке за километр от дома.

В СК напомнили белорусам, что следует соблюдать элементарные правила поведения и меры безопасности во время отдыха на воде.

Так, нельзя купаться в запрещенных местах, заплывать за буйки, плавать у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных водоемах, во время шторма или грозы. Нельзя нырять в незнакомых местах и заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также СК обратился к взрослым сказав, что нельзя оставлять детей без присмотра.

— Не разрешайте устраивать детям игры в воде, связанные с нырянием и захватом ног и рук, — заявили в ведомстве.

А еще сообщили, что подросток утонул в искусственном водоеме под Рогачевом, выйдя из дома погулять.

