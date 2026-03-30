В Приморском крае за неделю на свет появились 244 малыша

В Приморье подвели демографические итоги недели. С 23 по 29 марта в родильных домах края на свет появились 244 новорожденных. Девочек в этот период родилось больше, чем мальчиков — 135 против 109.
Самым волнительным событием для 98 семей стало рождение первенца, а 77 пар встретили второго малыша. Для 45 семей эти роды стали третьими, а 24 встретили четвертых, пятых и даже шестых детей. Особую атмосферу праздника подарили три двойни, одна из которых оказалась «королевской» — родились мальчик и девочка.
В Краевом перинатальном центре и Владивостокском клиническом родильном доме почти одновременно родились двое крупных детей с абсолютно одинаковым весом — 4450 граммов.