В Красноярске установили рекорд России по тяге ратрака

В Красноярске зафиксировали новый рекорд России в дисциплине «трекпул-тяга ратрака». Его установили спортсмены из Абакана Дмитрий Воронецкий и Пётр Мартыненко. Атлеты протащили ратрак весом 7,5 тонны на расстояние 2,5 метра. По словам участников, особенность техники в том, что у неё отсутствует холостой ход, а гусеницы создают дополнительное сопротивление на снегу. Ранее подобные попытки с такой техникой не предпринимались. Оба спортсмена занимаются силовым экстримом около десяти лет. Результат официально зафиксировал представитель Книги рекордов России Александр Пересвет в рамках фестиваля Siberian Power Show.