Опубликован график перекрытий моста на дамбе Нижегородской ГЭС на начало апреля

Мост, проходящий через дамбу Нижегородской гидроэлектростанции в Городецком округе, будут перекрывать с 30 марта по 3 апреля. Графиком перекрытий поделились на самом предприятии.
Ограничения будут действовать с 21.00 до 03.00. В это время будут вводиться перекрытия движения до 120 минут каждые полчаса.
Напомним, что с 2023 года на мосту дамбы стартовал капитальный ремонт переправы. На время работ там организовали реверсивное движение и установили светофор, который регулирует поток машин. Также на дамбе начал работать новый пункт весогабаритного контроля грузовиков. С его помощью будут измерять массу и габариты грузовых машин и вести фотофиксацию. При проезде через пункт контроля вес и габариты грузовиков будут определять автоматически. Если нарушение подтвердится, то информация сразу же поступит в центр обработки, а владельца авто оштрафуют на сумму до 600 тысяч рублей.
