Tasnim: Иран казнил двух участников январских протестов

В Иране казнены двое участников январских протестов, которых власти обвинили в причастности к террористической деятельности. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.
Как утверждают официальные источники, обвиняемые занимались сбором информации о стратегически важных объектах, организовывали безопасные квартиры и участвовали в подготовке атак. В ходе обысков были обнаружены взрывные устройства, детонаторы и оборудование для изготовления вооружения. Следствие также заявляет, что один из них руководил группой и обеспечивал ее финансирование.
По данным суда, обвиняемые принимали участие в попытке проведения вооруженной операции в Тегеране, однако она была предотвращена спецслужбами. После задержания и завершения расследования дело было передано в суд, который признал их виновными по ряду статей, включая терроризм и угрозу национальной безопасности. Приговор приведен в исполнение.
Ранее в Иране казнили трех участников январских протестов. Их признали виновными в убийстве сотрудников правоохранительных органов, а также проведении операций в пользу Соединенных Штатов и Израиля.