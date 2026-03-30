Tasnim: Иран казнил двух участников январских протестов

В Иране заявили, что два участника январских протестов действовали по указаниям координаторов из-за рубежа.

Источник: Комсомольская правда

В Иране казнены двое участников январских протестов, которых власти обвинили в причастности к террористической деятельности. Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Как утверждают официальные источники, обвиняемые занимались сбором информации о стратегически важных объектах, организовывали безопасные квартиры и участвовали в подготовке атак. В ходе обысков были обнаружены взрывные устройства, детонаторы и оборудование для изготовления вооружения. Следствие также заявляет, что один из них руководил группой и обеспечивал ее финансирование.

По данным суда, обвиняемые принимали участие в попытке проведения вооруженной операции в Тегеране, однако она была предотвращена спецслужбами. После задержания и завершения расследования дело было передано в суд, который признал их виновными по ряду статей, включая терроризм и угрозу национальной безопасности. Приговор приведен в исполнение.

Ранее в Иране казнили трех участников январских протестов. Их признали виновными в убийстве сотрудников правоохранительных органов, а также проведении операций в пользу Соединенных Штатов и Израиля.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше