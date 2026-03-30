КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Почти 40% россиян сортируют отходы и еще более 20% собираются начать этим заниматься.
В целом к идее раздельного сбора мусора положительно относится 59% россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.
Чаще всего сортировкой мусора занимаются респонденты до 45 лет.
Чтобы сократить количество мусора в быту, жители страны чаще всего прибегают к использованию пластиковых контейнеров и повторному использованию пакетов — 43% опрошенных. Также россияне покупают многоразовые сумки и бумажные пакеты — 32%. Товары из биоразлагаемых материалов предпочитают приобретать 14% опрошенных.