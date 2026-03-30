Нижегородцам назвали даты выплат пенсий и пособий в апреле

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области опубликовало график перечисления пенсий и социальных выплат на апрель 2026 года. По правилам, если день выплаты выпадает на выходной или праздник, средства перечисляются на карты получателей в последний предшествующий рабочий день. Для тех, кто получает пенсию на банковскую карту «Мир», зачисление происходит в течение дня. В апреле выплаты, запланированные на 4−5-е числа, поступят 3 апреля; за 11−12 апреля деньги переведут 10-го; за 18−19 апреля — 17-го; а за 25−26 апреля — 24-го.