Нижегородцам назвали даты выплат пенсий и пособий в апреле

Отделение Социального фонда России по Нижегородской области опубликовало график перечисления пенсий и социальных выплат на апрель 2026 года. По правилам, если день выплаты выпадает на выходной или праздник, средства перечисляются на карты получателей в последний предшествующий рабочий день. Для тех, кто получает пенсию на банковскую карту «Мир», зачисление происходит в течение дня. В апреле выплаты, запланированные на 4−5-е числа, поступят 3 апреля; за 11−12 апреля деньги переведут 10-го; за 18−19 апреля — 17-го; а за 25−26 апреля — 24-го.
Что касается социальных пособий, единое пособие, выплаты на детей, беременным женщинам, детям военнослужащих и неработающим гражданам придут 3 апреля. В этот же день перечислят средства из материнского капитала на детей до трех лет — из-за того, что 5 апреля выпадает на выходной. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет поступит 8 апреля.
Получателям, которые выбирают доставку через «Почту России», выплаты за март будут произведены по привычному графику. По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100−00−01. Региональная линия работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, по пятницам — до 16:00.