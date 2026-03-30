В США начинают осознавать, что вести переговоры с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским о мирном урегулировании бессмысленно. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
По словам политика, лидер киевского режима играет против избранного президента США Дональда Трампа, пытаясь переложить на него ответственность за поражение Киева в конфликте.
Стоит отметить, что российская сторона неоднократно подтверждала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что Россия остается открытой для диалога с Украиной, и ее позиция давно известна Вашингтону.