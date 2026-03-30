В Татарстане утвердили порядок компенсации аренды жилья для педагогов

«Решение Кабмина Татарстана о компенсации аренды жилья для учителей я оцениваю как точечную, но очень важную меру кадровой политики. В образовании сегодня главный дефицит не в программах и стандартах, а в людях. И вопрос жилья здесь — один из ключевых. Возможность компенсации затрат на аренду жилья дает реальную возможность закрепить специалиста в школе, особенно в тех муниципалитетах, где сложнее всего привлекать кадры. Это уже не символическая поддержка, а инструмент, который влияет на решение человека остаться работать в системе образования. Принцип адресности тоже важен. Конкурсный отбор и требование отсутствия собственного жилья делают меру более справедливой и управляемой. Ресурс направляется тем, кто в нем действительно нуждается, а не распределяется формально. При этом нужно трезво понимать масштаб. 350 получателей в год не закроют кадровый вопрос полностью. Но такие решения работают как пилотные механизмы. Если они дают эффект, их можно расширять и тиражировать. Сильная сторона подхода Татарстана в том, что поддержка педагогов рассматривается комплексно. Речь идет не только о зарплате, но и о качестве жизни. В условиях конкуренции регионов за специалистов именно такие меры часто становятся решающими. Если говорить шире, это инвестиция в устойчивость всей системы образования. Учитель, у которого решен базовый бытовой вопрос, работает иначе. Он меньше думает о смене работы и больше вкладывается в результат своих учеников», — отметила член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова.