В центре Казани продают исторический дом Свешникова за 700 миллионов рублей

В историческом центре Казани выставлен на продажу объект культурного наследия — дом купца Свешникова, расположенный на улице Кави Наджми, 10. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений.
Стоимость трехэтажного здания площадью 1,5 тысячи квадратных метров составляет 700 миллионов рублей. Продавец предлагает использовать постройку под гостиницу с историческим названием «Грандотель». На первом этаже находятся нежилые помещения, пригодные для заведений общественного питания, на втором и третьем — жилые квартиры. В объявлении уточняется, что после ввода объекта в эксплуатацию статус помещений можно изменить на нежилой для размещения гостиницы, апарт- или бутик-отеля.
Дом, возведенный в середине XIX века, до революции принимал постояльцев в «Никольских номерах», а затем в «Грандотеле». Изначально здание было одноэтажным, два верхних этажа надстроили в начале XX века. В советское время здесь располагались жилые квартиры, но после пожара 2010 года дом расселили и законсервировали. Еще один пожар произошел в 2017 году.
С 2020 года в памятнике архитектуры велись противоаварийные работы. В 2018 году планы по реставрации во время прогулки раиса Татарстана Рустама Минниханова озвучивала строительная компания «Барс Инвест Групп». В 2023-м нынешний собственник, реставратор и девелопер Мурат Фахрутдинов уже выставлял объект на продажу. Тогда цена составляла 400 миллионов рублей, а реставрация еще продолжалась. Сдать здание после завершения работ планируется в марте — апреле 2026 года.
Напомним, в Татарстане на реставрацию шести объектов культурного наследия направят 228 миллионов рублей. Все объекты должны быть сданы к 1 декабря 2026 года.