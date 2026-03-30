Нижегородская область заняла 52 место в рейтинге регионов по строительству жилья. Результаты исследования публикует РИА «Новости». По данным аналитиков, в 2025 году на одного жителя в стране приходится от 0,118 до 2,051 кв. м общей площади жилья на человека.
В Нижегородской области на одного человека приходится 0,578 кв. м. При этом в 2025 году в регионе было введено 1 млн 757 тыс кв. м жилья. Это на 12,6% ниже, чем годом ранее. Удельный вес регионального объёма в общем потоке составляет 1,6%.
В лидерах рейтинга — Ленинградская область, где самые высокие показатели ввода жилья в стране — 4 млн 220 тыс кв.м, и на одного человека приходится 2,051 кв.м. На втором месте — Тюменская область, где показатель 1,816 кв.м на человека, сдано 2 млн 952 тыс кв.м. Третье место заняла Республика Алтай с 1,751 кв. м на человека, где введено в 2025 году 368 тыс кв.м жилья, при этом показатель роста составил 64,3%.
