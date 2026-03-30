Проход через Ормузский пролив станет платным

В иранском парламенте планируют ввести плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщил член комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Алаэддин Боруджерди.
По его словам, Иран полностью контролирует пролив, и после принятия соответствующего закона будет введена новая система.
— Обеспечение безопасности и предоставление услуг судам будет осуществляться с помощью сборов (за проход через пролив), предусмотренных законопроектом, — говорится в заявлении.
Ранее в парламенте заявляли о намерении принять такой закон. Отмечалось, что инициатива предусматривает введение платы для судов, проходящих через этот водный путь, передает SNN.
27 марта СМИ сообщили, что ОАЭ заявили союзникам о готовности задействовать Военно-морские силы для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Также власти эмиратов ведут активные переговоры с Саудовской Аравией, пытаясь заручиться ее поддержкой для присоединения к многонациональной морской оперативной группе.
Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать консорциум для управления потоками нефти через Ормузский пролив.