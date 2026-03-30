Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дошкольный десант» из Хабаровска покоряет педагогический фестиваль на Дальнем Востоке

Детсад № 133 отправились во Владивосток, чтобы представить свой уникальный проект.

Источник: Комсомольская правда

Впервые в истории Дальневосточного федерального университета и главного педагогического фестиваля региона «Педагогическая весна» на главную образовательную площадку Дальнего Востока отправляется такая масштабная делегация из детского сада. Хабаровский детский сад № 133 представляет целая команда из 54 человек: это воспитанники, их родители и, конечно, педагоги. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Хабаровские дошкольники и их наставники подготовили для фестиваля насыщенную программу. Педагоги проведут мастер-класс по математике и уникальную образовательную практику «Инклюзивный аудиоспектакль». Кроме того, детский сад получил приглашение организовать большой танцевальный флешмоб в формате мастер-класса. В танце задействуют не только воспитанников и их родителей, но и студентов ДВФУ, а также других гостей фестиваля.

Прибытие хабаровской команды станет настоящим событием его осветят местные телеканалы. Для юных хабаровчан также подготовлена интересная экскурсионная программа. Команда отправляется за новыми знаниями и яркими эмоциями, чтобы продемонстрировать передовой опыт дошкольного образования.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru