Посещение лесов без ограничений разрешено только в двух районах Беларуси

МИНСК, 30 мар — Sputnik. Практически повсеместно на территории Беларуси введены ограничения на посещение лесов, об этом свидетельствует интерактивная карта Министерства лесного хозяйства.

Источник: Sputnik.by

Посещение лесов ограничено на всей территории Витебской, Могилевской, Гомельской и Брестской областей.

Свободно можно посещать леса только в двух районах Беларуси. Так, разрешено наведываться в лесные массивы Мядельского района Минской области. Открыты к посещению леса Гродненского района. На остальной территории областей также введены ограничения.

Ограничения на посещение лесов подразумевают запрет на въезд в лесные массивы на личном транспорте, пешком гулять в лесу можно, уточнили в Минлесхозе.

Решение о введении ограничений принимают местные исполнительные органы.