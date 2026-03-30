Посещение лесов без ограничений разрешено только в двух районах Беларуси

Посещение лесов ограничено на всей территории Витебской, Могилевской, Гомельской и Брестской областей.
Свободно можно посещать леса только в двух районах Беларуси. Так, разрешено наведываться в лесные массивы Мядельского района Минской области. Открыты к посещению леса Гродненского района. На остальной территории областей также введены ограничения.
Ограничения на посещение лесов подразумевают запрет на въезд в лесные массивы на личном транспорте, пешком гулять в лесу можно, уточнили в Минлесхозе.
Решение о введении ограничений принимают местные исполнительные органы.