Водопроводные станции АО «ОКО» готовы к паводковому периоду

В период активного снеготаяния, который установился на территории Нижнего Новгорода, возможно ухудшение качества воды в реках Ока и Волга, являющихся источниками водоснабжения областного центра. В связи с этим «Объединенный коммунальный оператор» заранее начал подготовку к паводку. По словам ведущего инженера-технолога Слудинской водопроводной станции Анастасии Лютовой, во время половодья меняется состав воды, и поэтому возрастает нагрузка на технологические сооружения.
«Основные действия направлены на усиление лабораторно-технологического контроля за работой очистных сооружений и оборудования. Создан необходимый запас реагентов, увеличена частота отбора проб и количество лабораторных анализов в сутки. Это позволяет нам оперативно отслеживать любые изменения в качестве исходной воды и своевременно корректировать технологический процесс водоподготовки», — сказала Анастасия Лютова.
Среди способов очистки воды на предприятии применяется предварительные аммонизация и хлорирование для предотвращения образований хлорорганических соединений и снижения запахов, коагулирование и флоккулирование для изменения характеристик воды до требуемых показателей с помощью добавления реагентов. Перед подачей воды в город ресурс проходит через установку ультрафиолетового обеззараживания. На станции «Малиновая гряда» также применяется фильтрация воды, на Слудинской станции помимо всего прочего — осветление и отстаивание, на Ново-Сормовской применяется двухступенчатая схема обработки воды через горизонтальные отстойники и фильтры.
Жители Нижнего Новгорода обеспечены питьевой водой в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685−21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Начальник управления контроля качества воды АО «ОКО» Олеся Кобылина рассказала, что вода контролируется по химическим, микробиологическим, паразитологическим, радиологическим и вирусологическим показателям. Всего таких показателей более 80.
«Программа лабораторно-производственного контроля качества воды выполняется в полном объеме, и отчет о выполненных исследованиях ежемесячно предоставляется в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, а в паводковый период — в еженедельном режиме. Контроль за качеством питьевой воды в АО “ОКО” осуществляется аккредитованными химико-бактериологическими лабораториями, в которых работает высококвалифицированный персонал и которые оснащены всем необходимым оборудованием. По результатам исследований питьевая вода на выходе с водопроводных станций соответствует всем нормативам СанПиН 1.2.3685−21», — подытожила Олеся Кобылина.
В ходе паводка особое внимание будет также уделяться усиленной работе по очистке и дезинфекции сооружений, в ежедневном режиме отслеживается состояние водоводов, коллекторов и кабельных линий, которые могут быть затоплены талыми водами на станциях. В режим полной готовности приведена также вся спецтехника, что позволит в случае необходимости незамедлительно произвести аварийные и плановые работы.