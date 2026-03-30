Водопроводные станции АО «ОКО» готовы к паводковому периоду

Среди способов очистки воды на предприятии применяется предварительные аммонизация и хлорирование для предотвращения образований хлорорганических соединений и снижения запахов, коагулирование и флоккулирование для изменения характеристик воды до требуемых показателей с помощью добавления реагентов. Перед подачей воды в город ресурс проходит через установку ультрафиолетового обеззараживания. На станции «Малиновая гряда» также применяется фильтрация воды, на Слудинской станции помимо всего прочего — осветление и отстаивание, на Ново-Сормовской применяется двухступенчатая схема обработки воды через горизонтальные отстойники и фильтры.