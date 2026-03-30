В университете Иркутска после 17-летнего перерыва готовят кадровых офицеров

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИНИТУ) возобновили подготовку кадровых офицеров. Военная кафедра, закрытая 17 лет назад, теперь работает в обновленном формате — как Военно-учебный центр. Торжественное посвящение в курсанты первых 20 человек, среди которых есть и девушки, прошло у мемориала Вечный огонь Славы.
«Программа обучения рассчитана на пять с половиной лет. Курсанты параллельно получают гражданскую специальность и военно-учетную квалификацию. В учебный план входят теоретические занятия, физическая подготовка, тренировки в условиях, приближенных к боевым, а также тактическая, техническая и общевойсковая подготовка», — говорится в сообщении.
Выпускники получат диплом инженера и звание лейтенанта. После окончания вуза Министерство обороны заключит с ними контракт на три года. Служить они будут в авиационных частях, где займутся обслуживанием боевых самолетов, наземной техники и беспилотников.
