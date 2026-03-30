В университете Иркутска после 17-летнего перерыва готовят кадровых офицеров

В Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИНИТУ) возобновили подготовку кадровых офицеров. Военная кафедра, закрытая 17 лет назад, теперь работает в обновленном формате — как Военно-учебный центр. Торжественное посвящение в курсанты первых 20 человек, среди которых есть и девушки, прошло у мемориала Вечный огонь Славы.