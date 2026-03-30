К возведению канатной дороги в Ростове планируют привлечь инвесторов из Беларуси

Инвесторы из Республики Беларусь готовы к строительству канатной дороги в Ростове-на-Дону, но в донской столице к этому пока не готовы. Ситуацию прокомментировал первый заместитель губернатора Владимир Ревенко, передает «Панорама Ростов-на-Дону».
Предварительно, инвесторы из ближнего зарубежья готовы вложить в проект до 10 млрд рублей. При этом до старта работ город должен определить основные параметры проекта и степень своего участия в нем.
В частности, власти должны решить вопросы по стоимости проезда на канатке, а также объемы финансирования. Пока подобные расчеты не ведутся. По словам Владимра Ревенко, к проекту вернутся не раньше 2028 года, только после перемещения мощностей порта на левый берег Дона.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.