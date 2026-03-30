Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К возведению канатной дороги в Ростове планируют привлечь инвесторов из Беларуси

К проекту строительства канатки в Ростове вернутся не раньше 2028 года.

Инвесторы из Республики Беларусь готовы к строительству канатной дороги в Ростове-на-Дону, но в донской столице к этому пока не готовы. Ситуацию прокомментировал первый заместитель губернатора Владимир Ревенко, передает «Панорама Ростов-на-Дону».

Предварительно, инвесторы из ближнего зарубежья готовы вложить в проект до 10 млрд рублей. При этом до старта работ город должен определить основные параметры проекта и степень своего участия в нем.

В частности, власти должны решить вопросы по стоимости проезда на канатке, а также объемы финансирования. Пока подобные расчеты не ведутся. По словам Владимра Ревенко, к проекту вернутся не раньше 2028 года, только после перемещения мощностей порта на левый берег Дона.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.