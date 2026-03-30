Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежском зоопарке выставят на обозрение посетителей медицинских пиявок

Новый экспонат появится в зале беспозвоночных.

Источник: Комсомольская правда

Новый экспонат в ближайшем будущем появится в Воронежском зоопарке. На экспозиции в зале беспозвоночных выставят медицинских пиявок.

В коллекции зоопарка медицинские пиявки появились летом 2023 года. В дикой природе они обитают в пресноводных водоёмах Западной и Центральной Европы, в России встречаются в южных регионах.

Как рассказали сотрудники зоопарка, сейчас пиявки уже выросли и отложили несколько коконов, из одного уже вышло потомство.

— Повадки и образ жизни пиявок представляют интерес для многих людей, поэтому в скором будущем планируется поместить вид пиявок на экспозицию в зал беспозвоночных Воронежского зоопарка, — рассказали в зоопарке.