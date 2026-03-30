В Воронежском зоопарке выставят на обозрение посетителей медицинских пиявок

Новый экспонат в ближайшем будущем появится в Воронежском зоопарке. На экспозиции в зале беспозвоночных выставят медицинских пиявок.
В коллекции зоопарка медицинские пиявки появились летом 2023 года. В дикой природе они обитают в пресноводных водоёмах Западной и Центральной Европы, в России встречаются в южных регионах.
Как рассказали сотрудники зоопарка, сейчас пиявки уже выросли и отложили несколько коконов, из одного уже вышло потомство.
— Повадки и образ жизни пиявок представляют интерес для многих людей, поэтому в скором будущем планируется поместить вид пиявок на экспозицию в зал беспозвоночных Воронежского зоопарка, — рассказали в зоопарке.