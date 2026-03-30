Ветераны сцены получили выплаты к Международному дню театра

По решению губернатора Юрия Слюсаря 97 ветеранов сцены получили выплаты ко Всемирному дню театра, который отмечался 27 марта.

Премий удостоены художественный персонал и актеры, плодотворно проработавшие в театрах Ростовской области не менее 20 лет, внесшие большой личный вклад в развитие культуры и искусства.

Донская публика неизменно демонстрирует любовь к театральному искусству: за год спектакли во всех девяти донских театрах посмотрели более 900 тысяч зрителей.

Правительство Ростовской области поддерживает все творческие инициативы. На организацию гастролей и фестивалей, новогодней и рождественской губернаторских елок с участием донских коллективов из региональной казны на этот год предусмотрено порядка 20 млн рублей.

В 2026 году донские театры продолжат участие в федеральной программе «Культура малой родины», за счет средств которой будут созданы новые постановки, а также укреплена их материально-техническая база. Общая сумма субсидии — 25,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 21,1 млн рублей.

При поддержке областного бюджета Музыкальный театр создал масштабную премьеру — «Тихий Дон. Мелехов», которая, как и опера «Аида», снова была номинирована на участие в фестивале «Золотая маска». В апреле коллектив Музыкального театра представит свои спектакли на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немеровича-Данченко.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше