Умер режиссер фильма «Принцесса на бобах» Виллен Новак

Кинорежиссер Виллен Новак скончался 29 марта. О его смерти сообщили в понедельник, 30 марта, в Одесской киностудии.
— Искусство понесло невосполнимую утрату. Отошел в мир иной выдающийся мастер кино — режиссер-постановщик, народный артист Украины Виллен Новак. 55 лет жизни он посвятил кинематографу, — говорится в некрологе. Его цитирует Voice.
Он родился 3 января 1938 года в Житомирской области, окончил Киевский институт театрального искусства и с 1972 года работал на киностудии в Одессе.
За свою карьеру Новак участвовал в создании более 20 проектов, снимался как актер и получил известность как режиссер. Среди его работ — фильмы «Дикая любовь», посвященный памяти дочери, и «Принцесса на бобах», который получил ряд фестивальных наград.
Также он снял картины «Гу-га», «Ринг», «Красные дипкурьеры» и другие. В 1999 году режиссеру было присвоено звание народного артиста Украины.