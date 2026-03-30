Житель Нижнего Тагила через суд отказался от отцовства

В Дзержинскиом районном суде Нижнего Тагила рассмотрели гражданское дело по иску мужчины об оспаривании отцовства и исключении сведений о нем из записи о рождении ребенка. Мужчина решил провести ДНК-тест после развода с женой, которая сама сообщила бывшему супругу о том, что сомневается в его отцовстве.
ДНК-тест в итоге показал, что родственная связь между ним и мальчиком, которого он растил как сына, отсутствует. В судебном заседании мать ребенка согласилась с заключением генетического исследования и не возражала против удовлетворения иска.
«Решением суда сведения об истце как об отце исключены из актовой записи о рождении ребенка, а запись об установлении отцовства аннулирована», — рассказали в суде.