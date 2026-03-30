Выплаты нижегородским врачам за выявление рака выросли в 10 раз

В 2025 году медики обнаружили более 1300 случаев онкологии, за что получили от фонда ОМС свыше 2 миллионов рублей.

Расходы на стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний в Нижегородской области увеличились более чем в 10 раз. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека». В 2025 году региональный фонд ОМС перечислил поликлиникам 2,2 млн рублей для поощрения медиков, обнаруживших у пациентов рак в ходе диспансеризации и профилактических осмотров.

Всего за прошлый год нижегородские врачи выявили более 1300 случаев новообразований. Для сравнения, в 2024 году аналогичные выплаты во всем регионе получили лишь 85 специалистов. Рост объемов финансирования и количества премированных сотрудников свидетельствует о повышении эффективности ранней диагностики социально значимых заболеваний.

Увеличению числа заявок на поощрение способствовало внедрение современных технологий. В конце 2024 года территориальный фонд ОМС запустил цифровой сервис, который позволяет оформлять документы на выплату через Единую цифровую платформу здравоохранения. Это значительно упростило бюрократические процедуры для медицинского персонала.

Ранее сообщалось, что низкий уровень смертности от рака зафиксировали в Нижегородской области.