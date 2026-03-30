Через 10 месяцев пенсионерке из Омской области вернули украденные деньги

Мошенники обманули женщину еще в июле 2025 года.

Прокуратура Одесского района Омской области помогла 67-летней местной жительнице вернуть деньги, потерянные в результате действий мошенников. Надзорное ведомство вмешалось в ситуацию после обращения пенсионерки и добилось полного возмещения ущерба через суд.

Инцидент произошел еще в июле 2025 года. Неизвестные злоумышленники связались с женщиной и под предлогом дополнительного заработка на бирже убедили ее перевести 30 тысяч рублей на указанный банковский счет. Потерпевшая выполнила перевод через приложение, однако обещанный доход так и не получила.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В ходе расследования полицейским удалось установить владелицу счета, на который ушли деньги. Ею оказалась 35-летняя жительница Красноярска. Женщина пояснила, что сама стала жертвой обмана: она поверила неизвестным собеседникам и передала им свои персональные данные и реквизиты карты.

Несмотря на объяснения владелицы счета, для защиты прав пенсионерки прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании суммы неосновательного обогащения. Мировой судья судебного участка № 18 в Одесском судебном районе удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После вступления решения в законную силу ведомство проконтролирует его исполнение, чтобы пострадавшая смогла получить свои деньги.