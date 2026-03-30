ИКИ РАН: На Солнце впервые за два месяца произошла мощная вспышка

На Солнце замечена вспышка класса X.

Источник: Комсомольская правда

Впервые почти за два месяца на Солнце зафиксирована мощная вспышка. Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Событие произошло в 06:19 по московскому времени. Отмечается, что последний раз данное явление было зафиксировано 4 февраля.

«Поступают данные о крупном событии на Солнце. произошла вспышка уровня X (высший балл)», — указано в публикации.

Основная масса выброшенного вещества уходит в сторону от Земли. Однако ученые уточнили, что угол отклонения облака составляет около 40°. А это значит, что периферийные части газового облака все же могут достичь нашей планеты и повлиять на нее.

Ранее сообщалось, запланированная в апреле 2026 года лунная миссия NASA может сорваться из-за вспышки на Солнце. По данным ИКИ РАН, астронавты при полете будут находиться вне защитного магнитного поля. То есть корабль рискует попасть прямо в плазменное облако звезды, что очень опасно для космонавтов.