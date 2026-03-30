Свыше 1300 случаев онкологии выявили у нижегородцев за 2025 год

По итогам 2025 года в ходе диспансеризации и медицинских осмотров нижегородцев выявлено более 1300 случаев онкологических заболеваний. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
«На стимулирующие выплаты таким медикам фонд ОМС Нижегородской области в 2025 году перечислил в поликлиники 2,2 млн рублей. По сравнению с 2024 годом сумма выросла более чем в 10 раз, тогда такие выплаты во всем регионе получили лишь 85 врачей», — говорится в сообщении.
Напомним, в России вступил в силу новый порядок оказания медпомощи детям.