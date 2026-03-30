Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран решил сделать платным проход коммерческих судов через Ормузский пролив

В Тегеране заявили, что новый порядок закреплён законом.

Источник: Клопс.ru

Проход коммерческих судов через Ормузский пролив станет платным. Об этом заявил член комитета по национальной безопасности парламента Ирана Алаоддин Боруджерди, его слова приводит государственная телерадиокомпания страны IRIBNews в понедельник, 30 марта.

По словам иранского парламентария, новый порядок закреплён законом. «Обеспечение безопасности и предоставление судам услуги по проходу по водному пути будет производиться на платной основе», — добавил Боруджерди.

Ормузский пролив — узкий, но крайне важный морской путь, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и дальше выводит суда в открытый океан. Северный берег пролива находится под контролем Ирана, южный — ОАЭ и оманского полуэксклава.

Трамп выдвигал Ирану жёсткий ультиматум: если за 48 часов страна не восстановит движение судов через Ормузский пролив, США нанесут удары по её электростанциям. Республика обещала дать симметричный ответ.

