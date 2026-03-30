Сбой произошел в работе MAX

Утром 30 марта пользователи сервиса MAX столкнулись с массовыми техническими проблемами. По информации Dowdetector, резкий всплеск жалоб был зафиксирован в 9:28 по московскому времени, когда тысячи человек одновременно не смогли воспользоваться платформой.

Пользователи из разных регионов России активно обсуждали сбой в социальных сетях и на специализированных ресурсах. Они сообщали о невозможности загрузки основного интерфейса приложения, отказе работы сервиса, проблемах с отправкой и получением сообщений, а также трудностях с медиаконтентом.

Статистика по регионам и устройствам показала, что чаще всего проблемы возникали у жителей Самарской области — 10 процентов жалоб, за ней следовали Ульяновская область — семь процентов, Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан — по пять процентов.

Особенно пострадали владельцы Android-устройств, многие из них не могли запустить приложение или использовать веб-версию, передает портал.

Ранее, 26 марта, пользователи мессенджера Telegram по всей России сообщили о массовых проблемах с доступом к сервису. Так, по данным мониторингового ресурса «Сбой.рф», было зафиксировано более 100 жалоб за час.