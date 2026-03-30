Демешин поручил расторгнуть контракт с подрядчиком из-за некачественных работ на стадионе «Авангард»

На заседании президиума краевого правительства губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин взял на личный контроль ситуацию с реконструкцией стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре, продемонстрировав фотографии, присланные жителями через его официальные каналы. В обращениях люди жалуются на многочисленные дефекты на еще не сданном объекте, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Комсомольчане выложили на моих интернет-ресурсах текущее состояние стадиона “Авангард”. Картинки стыдные. Недавно уложенное резиновое покрытие дорожек поплыло, крошится, отходит, поле в кочках, газон неровный. Это еще несданный объект. Естественно, в таком виде мы сдавать его не будем», — акцентировал внимание губернатор.
Заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых доложил, что все выявленные замечания и дефекты фиксируются и вносятся в дефектную ведомость, претензии подрядчику направлены. Он подчеркнул, что некачественные работы не принимались, а замечания подрядной организации высказывались и ранее.
Дмитрий Демешин поручил главе города Комсомольска-на-Амуре в течение 10 дней расторгнуть договор с недобросовестной подрядной организацией и определить нового подрядчика, который завершит работы на объекте.
«Напоминаю, что обновленный стадион должен быть сдан ко Дню города», — отметил губернатор.
Глава города Дмитрий Заплутаев доложил, что выявленные некачественные работы подрядчику не оплачивались. Кроме этого, подрядчику было указано на необходимость вывоза строительного мусора с территории, прилегающей к 66 кварталу. Мусор будет вывезен после стаивания снега.
Глава Хабаровского края также акцентировал внимание на персональной ответственности главы города за сдачу долгожданного объекта для комсомольчан и напомнил, что в случае невыполнения данных поручений будут приняты соответствующие меры.