Демешин поручил расторгнуть контракт с подрядчиком из-за некачественных работ на стадионе «Авангард»

На заседании президиума краевого правительства губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин взял на личный контроль ситуацию с реконструкцией стадиона «Авангард» в Комсомольске-на-Амуре, продемонстрировав фотографии, присланные жителями через его официальные каналы. В обращениях люди жалуются на многочисленные дефекты на еще не сданном объекте, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.