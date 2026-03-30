Сальмонеллу и слюнные железы животных нашли в красноярских пельменях

Специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» провели независимую проверку популярного продукта — пельмени, закупив 12 образцов для исследования. Эксперты оценили их по физико-химическим, микробиологическим показателям, а также провели гистологическую идентификацию состава.
Результаты оказались неутешительными: только четыре образца соответствуют обязательным требованиям качества и безопасности. Остальные восемь не прошли проверку. В шести случаях производители фальсифицировали продукцию, добавляя ингредиенты, не заявленные в составе, — среди них крахмал и фрагменты слюнных желез животных. В пяти образцах выявлены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и листерию.
Примечательно, что список продукции для мониторинга впервые был составлен на основе опроса школьников — учащихся метрологического образовательного кластера, которые проявили интерес к этому продукту.
