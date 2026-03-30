Украина может не дождаться членства ЕС: на Западе заговорили о более привлекательных странах

Норвегия и Исландия могут подвинуть Украину в очереди на вступление в Европейский союз. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник из объединения.
«Для нынешних членов ЕС принятие в клуб более богатых стран гораздо привлекательнее, чем принятие очередной группы более бедных стран с Востока», — говорится в материале.
Обе вышеуказанные страны входят в десятку богатейших государств мира по номинальному ВВП на душу населения. По прогнозу источника, в сравнении с этими государствами Украина займет лишь 132-ю строчку в рейтинге 2026 года.
Ранее вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка сообщал, что несколько стран союза просят Киев повременить с членством в ЕС. По их мнению, в ближайшие 20 лет Незалежной этого не светит из-за внутренних проблем.