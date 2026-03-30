В работе мессенджера MAX произошел сбой

Пользователи MAX столкнулись с проблемами в работе мессенджера в понедельник, 30 марта 2026 года. Об этом гласят данные сайта Downdetector.
Среди наиболее частых проблем пользователи Telegram отмечают проблемы с получением уведомлений (55%), сбои в работе мобильного приложения (22%), общие сбои (9%), сбой сайта (7%), а также сообщают о сбоях личного кабинета (4%). Пользователи жалуются на отправку сообщений и долгую загрузку медиафайлов.
Больше всего жалоб зарегистрировали в Санкт-Петербурге, Московской области и Москве, а также в Самарской области и Краснодарском крае.
Прошедшие две недели жители России жаловались на сбои в работе Telegram. Так, в среду, 25 марта, такая проблема была зафиксирована в 19 городах Российской Федерации. В общей сложности на сбой работы этого мессенджера за сутки пожаловалось около 2,2 тысяч российских граждан.