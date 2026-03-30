Каждый третий челябинец в отпуске отключает рабочие чаты

Более трети жителей Челябинска (37%) стараются полностью не общаться в рабочих чатах и не проверять почту во время отпуска. При этом 57% горожан все же остаются на связи — кто-то лишь иногда просматривает сообщения, кто-то отвечает только в экстренных случаях, а 9% продолжают работать. Об этом ИА «Первое областное» сообщили аналитики «Авито Путешествий» и «Авито Работы».
Чаще других отключаются от работы в отпуске сотрудники службы поддержки (58%), работники складов (56%) и сферы металлообработки (55%).
53% челябинцев остаются на связи на случай срочных ситуаций. 43% стараются завершить все дела до отъезда, а 20% передают обязанности коллегам. Во время отдыха 40% открывают чаты, если приходит уведомление о важном вопросе, а 39% делают это, когда появляется свободное время.
По-настоящему отключиться от работы помогает время с семьей и друзьями (39%), интересная программа отдыха (25%) и путешествия в новые места (21%).