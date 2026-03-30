Жителям красноярского Мясокомбината советуют запастись водой на 31 марта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во вторник, 31 марта, с 10:00 до 19:00 часов для подключения строящихся жилых домов на ул. Калинина, 79/3 к городской системе питьевого водоснабжения по заявке застройщика «КБС Домино» будет понижено давление холодной воды.