Жителям красноярского Мясокомбината советуют запастись водой на 31 марта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во вторник, 31 марта, с 10:00 до 19:00 часов для подключения строящихся жилых домов на ул. Калинина, 79/3 к городской системе питьевого водоснабжения по заявке застройщика «КБС Домино» будет понижено давление холодной воды.
Это коснется жилых домов по ул. Норильская, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 60.
А также административных зданий поул. Норильская, 7, 7 ст7, 7 ст8, 9, 9 г, 9/25, 9/20, 9 ст11, 9 ст14, 11, 11 ст1, 11ст2, 11 ст6, 31, 31 ст3, 31 ст4, 31 ст5, 31 ст6, 31 к1; ул. Гросовцев, 2, 3.
Частный сектор: ул. Острожная, д. Минино, д. Бугачево, СНТ Заимка, ДНТ Шамони, Кемпинг «Дрокино».
Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды и воды для санитарных нужд.
К многоквартирным домам 31 марта воду будут подвозить автоцистерны компании «КрасКом» с 17:00 до 19:00 часов по графику:
ул. Норильская, 34−38 с 17.00−17.30.
ул. Норильская, 44−42 с 17.30−18.00.
ул. Норильская, 50−48 с 18.00−18.30.
ул. Норильская, 52−52а с 18.30−19.00.
Дополнительную информацию о сроках завершения работ и графике подвоза можно получить в диспетчерской службе «КрасКом» по телефону: 211−39−63.