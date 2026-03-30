В Хабаровске «Хехцир» превратят в круглогодичный центр туризма

В Хабаровском крае сезон 2025−2026 годов на горнолыжном комплексе «Хехцир» завершился ярким финальным праздником. Гости катались в костюмах известных персонажей и забавных нарядах, а впервые прошли заезды через бассейн, что привело к комичным падениям и зарядило эмоциями участников и зрителей, сообщает пресс-служба администрации города.
Руководитель комплекса Сергей Гришин отметил стабильную работу служб, отсутствие сбоев и рост показателей. Третий год подряд увеличилось число посетителей: в прошлом сезоне комплекс принял 20 000 человек, база постоянных клиентов достигла 40 000.
Ключевым событием стало включение «Хехцира» во Всероссийский реестр спортивных объектов — теперь здесь можно проводить соревнования любого уровня, от региональных до международных. В сезоне уже прошли Открытое Первенство школы, детский турнир «Кубок Тигрёнка» и Чемпионат Хабаровского края по горнолыжному спорту. С 2026 года комплекс утвержден официальной тренировочной площадкой Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва.
В рамках социальной политики предоставлены скидки на ски-пассы для многодетных семей, пенсионеров и участников СВО.
Параллельно с завершением сезона началось строительство экотропы «Легенды Хехцира» протяжённостью 3,7 км. Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Владимиром Путиным, с финансированием 215 миллионов рублей. Здесь появятся условия для пеших и велосипедных прогулок, зоны отдыха и информационные стенды о флоре и фауне Уссурийской тайги.
«Горнолыжный комплекс “Хехцир” становится одной из ключевых точек притяжения для туристов и спортсменов Дальнего Востока. Включение в реестр спортивных объектов и строительство экотропы превратят территорию во всесезонный центр притяжения», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Комплекс открылся в конце 2023 года. На участке площадью 20,4 га построены две трассы общей протяжённостью 2,7 км, кресельный подъёмник и система искусственного оснежения с современным автоматизированным оборудованием.