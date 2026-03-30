В Хабаровске «Хехцир» превратят в круглогодичный центр туризма

Ключевым событием стало включение «Хехцира» во Всероссийский реестр спортивных объектов — теперь здесь можно проводить соревнования любого уровня, от региональных до международных. В сезоне уже прошли Открытое Первенство школы, детский турнир «Кубок Тигрёнка» и Чемпионат Хабаровского края по горнолыжному спорту. С 2026 года комплекс утвержден официальной тренировочной площадкой Хабаровской краевой спортивной школы олимпийского резерва.