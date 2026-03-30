Расходы на выплаты за выявление рака для нижегородских врачей повысили в 10 раз

В 2025-м онкологию обнаружили более чем у 1 300 пациентов.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области в десять раз повысили расходы на выплаты, которые получают врачи за выявление рака. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

В прошлом году с помощью диспансеризаций и медосмотров удалось выявить свыше 1 300 случаев онкологии. В 2025-м на стимулирующие выплаты врачам региональный фонд ОМС направил поликлиникам 2,2 млн рублей. По сравнению с 2024-м сумма перечислений выросла в десять раз: в 2024-м такие выплаты получили 85 врачей.

Ранее мы писали, что уровень смертности от онкологии рекордно снизился в Нижегородской области.