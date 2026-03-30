В Ростове продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

Ростов-на-Дону — активный участник федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря этой программе вторую жизнь обретают популярные у жителей места отдыха.
— В прошлом году мы обновили три территории: сквер Оганова, сквер по пр. Буденновскому, 2 и общественное пространство по ул. Зорге, 9. В этом году преобразится сквер Строителей. Объекты для благоустройства выбирают жители. Финансирование получают проекты, за которые проголосовало наибольшее количество человек, — отметил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.
В нынешнем году этот выбор еще предстоит сделать. До 26 марта жители предлагали на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru площадки для благоустройства, которые бы они хотели преобразить. Теперь общественная комиссия должна будет отобрать из этого предварительного списка территории, которые будут включены во Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2027 году. В этом году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Ростову федеральным и областным бюджетами предусмотрена субсидия в размере 70 млн рублей. Но со следующего года ее размер по решению губернатора Ю. Б. Слюсаря будет увеличен до 100 млн.
— Спасибо главе региона за внимание к нашему городу и ростовчанам. Увеличение финансовой помощи расширит возможности города по созданию комфортной городской среды, — подчеркнул Александр Скрябин.
Отметим, что каждый год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на Дону благоустраивается более 100 общественных пространств, включая парки, скверы, набережные и другие места отдыха. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни людей и создание современных, функциональных и эстетически привлекательных общественных пространств. А в голосовании ежегодно принимают участие порядка 500 тысяч дончан.
