В Ростове продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

В нынешнем году этот выбор еще предстоит сделать. До 26 марта жители предлагали на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru площадки для благоустройства, которые бы они хотели преобразить. Теперь общественная комиссия должна будет отобрать из этого предварительного списка территории, которые будут включены во Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2027 году. В этом году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Ростову федеральным и областным бюджетами предусмотрена субсидия в размере 70 млн рублей. Но со следующего года ее размер по решению губернатора Ю. Б. Слюсаря будет увеличен до 100 млн.