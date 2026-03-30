В Комсомольске-на-Амуре пройдет карьерный форум

Карьерный форум состоится 4 апреля в Доме молодежи Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в соответствии с целями национального проекта «Кадры», сообщили в администрации города.
Учащиеся высших и средних профессиональных образовательных организаций смогут узнать о перспективах карьерного роста в регионе. Для них организуют форум-выставку работодателей и учебных заведений. Также выпускники смогут пообщаться с руководителями компаний, чтобы обсудить все актуальные вопросы профессиональной ориентации и трудоустройства. Узнать подробнее о мероприятии можно по телефону 8 (4212) 46−41−02.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.