В Анапе до 1 июня будут отсыпать песчаные пляжи

Толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров.

Специалисты до 1 июня будут отсыпать песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС во время разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Работы соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

Эксперимент по отсыпке песка уже провели на тестовом участке в поселке Витязево в Анапе. Результаты показали свою эффективность. «До 1 июня будем отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС. При этом по рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров. Наша задача — подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора», — отметил губернатор.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
