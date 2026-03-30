В Анапе до 1 июня будут отсыпать песчаные пляжи

Эксперимент по отсыпке песка уже провели на тестовом участке в поселке Витязево в Анапе. Результаты показали свою эффективность. «До 1 июня будем отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону ЧС. При этом по рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя составит не меньше 50 сантиметров. Наша задача — подготовить эти территории к началу курортного сезона, сразу после получения положительного заключения Роспотребнадзора», — отметил губернатор.