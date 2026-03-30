Косметолог Тучинская развенчала 10 популярных мифов об уходе за кожей

Красота всегда была для женщин источником силы и вдохновения, требующим особого внимания и ухода. В Древнем Египте женщины принимали молочные ванны и использовали масла для поддержания своей красоты. С тех пор косметология претерпела значительные изменения и обросла мифами. Основательница Студии эстетики лица Анастасия Тучинская развеяла многие из них в беседе с Тульской службой новостей.
Миф 1: Пилинги истончают кожу.
Один из самых популярных мифов заключается в том, что пилинги делают кожу более тонкой и уязвимой. Однако современные методы косметологии опровергают это утверждение. Пилинги направлены на стимуляцию обновления клеток. Они улучшают цвет лица, выравнивают текстуру и, при правильном подборе, делают кожу более плотной и упругой.
Миф 2: Аппаратные процедуры не дают результата.
Многие сомневаются в эффективности аппаратных методик, считая их бесполезной тратой времени и денег. Однако это далеко не так, утверждает эксперт. Лазерное омоложение, RF-лифтинг и микротоки доказали свою эффективность. Эти процедуры стимулируют выработку коллагена и улучшают микроциркуляцию, что заметно улучшает состояние кожи.
Миф 3: Результат от косметологии виден сразу и навсегда.
Некоторые думают, что достаточно одной процедуры, чтобы кожа стала идеальной. На самом деле, косметология требует системного подхода, ведь большинство процедур имеют накопительный эффект. Для достижения стабильных результатов необходим регулярный уход. Чудодейственных методов не существует, но есть системная работа, которая даёт результаты.
Миф 4: Косметологические процедуры в 25 лет — это слишком рано.
Многие молодые девушки откладывают посещение косметолога, считая, что в 25 лет ещё рано беспокоиться о возрастных изменениях. Но именно в этом возрасте уже начинается естественное снижение выработки коллагена и появляются первые признаки старения. Регулярные процедуры помогут предотвратить появление глубоких морщин и сохранить кожу упругой.
Миф 5: Домашний уход может заменить косметологические процедуры.
Домашний уход важен, но он действует только на поверхности кожи. Профессиональные процедуры воздействуют на глубокие слои эпидермиса, чего невозможно добиться самостоятельно. Идеальный подход — сочетание регулярных процедур у косметолога и домашнего ухода.
Миф 6: Жирная и проблемная кожа не нуждается в увлажнении.
Жирная кожа также нуждается в увлажнении, чтобы поддерживать защитный барьер. Обезвоженная кожа начинает вырабатывать ещё больше себума, что приводит к появлению акне и других проблем.
Миф 7: Средства с SPF нужно использовать только в солнечные дни.
Лучи UVA проникают в кожу даже сквозь облака и стекло. Они повреждают коллаген и эластин, что приводит к появлению морщин и потере упругости кожи. Защита от солнца нужна круглый год, напоминает косметолог.
Миф 8: Для лучшего очищения кожи нужно использовать скраб.
Многие предпочитают скрабы с крупными абразивными частицами для глубокого очищения кожи. Однако скрабы с крупными частицами травмируют кожу и оставляют микроцарапины. Лучше использовать мягкие энзимные или кислотные пилинги, которые мягко отшелушивают ороговевшие клетки.
Миф 9: Косметология — это только про лицо.
Современная косметология предлагает широкий спектр процедур для всего тела. Это может быть коррекция фигуры, лечение акне на спине, уменьшение целлюлита, удаление растяжек или омоложение кожи рук.
Миф 10: К косметологу нужно идти только при каких-то проблемах.
Многие ждут, пока появятся явные проблемы с кожей, чтобы обратиться к специалисту. Однако профилактика старения и поддержание здоровья кожи важны в любом возрасте. Регулярные визиты к косметологу помогают поддерживать здоровье кожи, предотвращать появление возрастных изменений и корректировать уход в зависимости от возраста и сезона. Не стоит ждать серьёзных проблем, чтобы начать ухаживать за собой, резюмирует Анастасия Тучинская.