Полиция поймала кассиршу-стажёрку, обчистившую кассу в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала кассиршу, подозреваемую в присвоении денег, сообщает Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В городской отдел полиции обратилась представитель торговой сети: при инкассировании наличных в одной из точек обнаружилась недостача 70 тысяч рублей.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изучили видеозаписи и установили причастность 29-летней стажёрки. Как выяснилось, она работала в супермаркете более года, а во время стажировки несколько раз похитила деньги из кассы, потратив их на личные нужды.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб частично возмещён: изъят смартфон фигурантки.
Органы дознания возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.