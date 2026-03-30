Жительница Тюмени стала призером национальной технологической олимпиады

Ученица гимназии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и выпускница Школы юных нейроинженеров Тюмени Мария Шапошник вошла в число призеров национальной технологической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект». Развитие ИТ-сферы — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.
На заключительном этапе Марии предстояло разработать алгоритм, который восстанавливает утерянную информацию и сохраняет персонализацию сервиса даже при частичной потере данных. На решение задачи она тратила по 12 часов в день.
Всего в этом году за победу в олимпиаде боролись больше 7 тысяч школьников 8−11-х классов из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы и Узбекистана. До финала дошли 111 человек. Призеры получили денежные сертификаты от 250 тысяч до 650 тысяч рублей и возможность пройти стажировку в «Сбере» и других компаниях.
