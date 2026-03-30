Как заставить УК заплатить за холодные батареи?

У меня зимой в квартире было всего 14 градусов. Я вызвала мастера из ЖЭУ, она составила акт. Я отправила заявление на перерасчёт в ИВЦ, добавила акт. В ИВЦ пообещали: произведут перерасчёт и плату уменьшат. На днях получила ответ, что мне ничего не положено, так как акт, составленный мастером, не соответствует требованиям коммунальных Правил № 354. Разве я в этом виновата? Как мне защитить свои права? Лариса Ивановна, Волгоград.
Отвечает руководитель Центра содействия развитию ЖКХ на территории Волгоградской области Татьяна Текучёва:
"Мастер должен был составить акт в соответствии с требованиями законодательства, а вы — получить перерасчёт. Например, наличие в акте указания на то, каким прибором производились замеры, — это обязательное условие. Такой прибор должен соответствовать требованиям метрологии, быть поверенным.
Из представленного вами в редакцию «АиФ» — Нижнее Поволжье«акта следует, что факт нарушения качества услуги зафиксирован представителем и управляющей, и ресурсоснабжающей организаций. Рекомендую обратиться с требованием о перерасчёте непосредственно в концессию теплоснабжения, описать ситуацию, указать на наличие умысла сотрудника или его профессиональную несостоятельность. В рамках работ Общественной приёмной по вопросам ЖКХ мы как специалисты этот вопрос проработаем и пригласим вас на встречу с ресурсником, если на заявление реакции не будет. Считаю, что в данном случае ваши права явно нарушены».