Адвокат сказал, как белорусы могут получить рассрочку или отсрочку по штрафу ГАИ до шести месяцев

Белорусский адвокат объяснил, как получить рассрочку или отсрочку по штрафу ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как в Беларуси водители могут получить рассрочку или отсрочку по штрафу ГАИ. Об этом рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Так, в Беларуси крупный штраф в размере нескольких среднемесячных зарплат в области безопасности дорожного движения можно получить за нетрезвое вождение, бесправную езду, ДТП с травмами, побег с места аварии и другие нарушения. При этом нормы Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях предусматривают рассрочку или отсрочку при выплате штрафа.

— Можно заявлять ходатайство об отсрочке и рассрочке уплаты штрафа одновременно, — объяснил минский адвокат специализированной юридической консультации Павел Латышев.

Такой правовой механизм может облегчить бремя уплаты штрафы на срок до шести месяцев. При этом процедура проводится тем должностным лицом органа, которое и выносило постановление о наложении административного взыскания. И именно на его имя и нужно подавать соответствующее ходатайство.

В ходатайстве нужно указать обстоятельства, которые препятствуют исполнению постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа. Такими условиями, например, могут быть низкий уровень дохода, кредиты или другие долговые обязательства, а также воспитание маленьких детей, нахождение супруги в декретном отпуске по уходу за ребенком.

После рассмотрения ходатайства о рассрочке или отсрочке уплаты штрафа выносится постановление, где будут прописаны сроки и порядок отсрочки или рассрочки. При нарушении условий документ потеряет силу по решению органа, который его оформлял.

— В законе не обозначено, что с таким ходатайством можно обращаться только один раз. Так что при отказе можно подать документы повторно, — констатировал адвокат.

