Большинство омичей потратили на свой первый автомобиль до 500 тысяч рублей

О сумме на свое первое в жизни авто, не превышающей полумиллионную финансовую «границу», заявили 55% жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

Большинство омичей при покупке своего первого авто изучали предложения на сайтах повторных продаж, сообщили аналитики портала «Авито». При этом подавляющее большинство жителей региона — 55% — уложились при покупке своего первого «железного друга» в суммы до 500 тысяч рублей.

Согласно данным опроса, проведенного среди омских автолюбителей, средняя стоимость первой машины в Омске составила 799 тысяч рублей. При этом большинство опрошенных жителей города — 55% — потратили на первый автомобиль до 500 тысяч рублей. Свыше этой суммы — от 500 тысяч до одного миллиона рублей — позволили себе при выборе первой машины 16% жителей Омска. Бюджет от миллиона до полутора миллионов рублей выделили на автомобиль 13% омских покупателей.

Главным каналом поиска своего первого «железного друга» стали сайты повторных продаж — на них свой первый автомобиль нашли 33% опрошенных. Новый автомобиль в автосалоне приобрели 21% омичей, у знакомых или родственников — 19%, на авторынке первую машину купили 7%, а еще 3% счастливцев получили первый автомобиль в качестве подарка.