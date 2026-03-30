Большинство омичей потратили на свой первый автомобиль до 500 тысяч рублей

Большинство омичей при покупке своего первого авто изучали предложения на сайтах повторных продаж, сообщили аналитики портала «Авито». При этом подавляющее большинство жителей региона — 55% — уложились при покупке своего первого «железного друга» в суммы до 500 тысяч рублей.
Согласно данным опроса, проведенного среди омских автолюбителей, средняя стоимость первой машины в Омске составила 799 тысяч рублей. При этом большинство опрошенных жителей города — 55% — потратили на первый автомобиль до 500 тысяч рублей. Свыше этой суммы — от 500 тысяч до одного миллиона рублей — позволили себе при выборе первой машины 16% жителей Омска. Бюджет от миллиона до полутора миллионов рублей выделили на автомобиль 13% омских покупателей.
Главным каналом поиска своего первого «железного друга» стали сайты повторных продаж — на них свой первый автомобиль нашли 33% опрошенных. Новый автомобиль в автосалоне приобрели 21% омичей, у знакомых или родственников — 19%, на авторынке первую машину купили 7%, а еще 3% счастливцев получили первый автомобиль в качестве подарка.