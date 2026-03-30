В Перми пройдет аукцион двух участков для КРТ в Балатово

В Перми пройдут торги на право комплексного развития (КРТ) жилой застройки еще двух участков в микрорайоне Балатово, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Отметим, что первый лот проекта располагается в границах соседних кварталов.
Как рассказали в ведомстве, участки расположены в границах улиц Качалова, Комбайнеров и Космонавта Беляева. В рамках проекта будет обновлено 7,5 га территории. По результатам аукциона выберут девелопера, которому предстоит решить сразу несколько задач: ликвидировать аварийное и ветхое жилье, улучшить жилищные условия местных жителей, а также построить новый квартал с современной социальной инфраструктурой и обновленной дорожной сетью.
Начальная стоимость торгов — 4 млн рублей, аукцион состоится 28 апреля. Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина отметила, что проекты пройдут согласование в рабочей группе архитекторов. Это поможет создать комфортную городскую среду в микрорайоне Балатово.