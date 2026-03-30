Глава Таганрога Светлана Камбулова озвучила последствия ночной атаки ВСУ

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о последствиях ночной атаки ВСУ. Комментарий был опубликован утром 30 марта.
По словам главы города, однин человек погиб, еще восемь обратились за медицинской помощью, одна женщина была госпитализирована.
Пострадали 12 многоквартирных и 27 частных домов, десять машин. Выбило остекление в школе № 26 (пришкольный лагерь будет работать в школе № 27). Повреждения получили три предприятия. На Свободы, 1 были эвакуированы люди.
На месте задействовали саперов, территорию перекрыли. Трамвайное движение в направлении завода Бериева приостановят.
— Пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.
Также в Таганроге ввели режим ЧС после массированной атаки БПЛА.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.