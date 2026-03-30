В Красноярске двое работников склада украли 250 кг готовой еды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 57 и 54 лет, которых обвиняют в серии краж со склада торговой сети.
По данным следствия, один из них работал кладовщиком и предложил своему знакомому — водителю-экспедитору — вывозить часть продукции при загрузке автомобилей. Во время отправки товаров в магазины они дополнительно загружали коробки с готовыми блюдами и делили их между собой.
С октября по ноябрь прошлого года мужчины совершили семь таких вывозов. В общей сложности они похитили 254 килограмма готовой еды — салаты, котлеты, рыбу, курицу и другие блюда. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.
Уголовное дело о краже направлено в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, сообщили в краевом МВД.