Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске двое работников склада украли 250 кг готовой еды

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 57 и 54 лет, которых обвиняют в серии краж со склада торговой сети.

Источник: НИА Красноярск

По данным следствия, один из них работал кладовщиком и предложил своему знакомому — водителю-экспедитору — вывозить часть продукции при загрузке автомобилей. Во время отправки товаров в магазины они дополнительно загружали коробки с готовыми блюдами и делили их между собой.

С октября по ноябрь прошлого года мужчины совершили семь таких вывозов. В общей сложности они похитили 254 килограмма готовой еды — салаты, котлеты, рыбу, курицу и другие блюда. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.

Уголовное дело о краже направлено в суд. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, сообщили в краевом МВД.